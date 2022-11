Pulot-gata sa S’pore? Andrea, Kylie todo lampungan sa IG

Nabuhay na naman ang mga ‘shipper’ nina Andrea Torres, Kylie Padilla, na nagsimula sa series nilang ‘BetCin’ na pinalabas sa WeTV. Pinaghalong Beth at Cindy nga ang title ng series nila na mga karakter nila.

Anyway, buhay na buhay nga ang mga fan nila, lalo na `yung mga nagwi-wish na maging sila, at kilig na kilig sa kanila, dahil sa mga Instagram post nila na magkasama at halos magtukaan na, na parang magdyowa talaga.

“There is no one I’d rather share this milestone with. #BetCin #BetCinInSingapore,” sabi ni Kylie.

“Tagal natin nagpaplano ng matagal na bonding. This is it! Hehehehe! Can’t wait!” sabi ni Andrea.

Sa Instagram ni Andrea ay mababasa naman ang post niyang…

“Minsan pa kitang tingnan, ako’y iibig na naman.”

Well, mukhang dadalo nga ang dalawa sa Asian Academy Awards sa Singapore, kung saan ay National Winner sila sa Best Comedy Programme, na gaganapin sa December 7 and 8 sa Singapore.

Anyway, super active nga ang mga netizen sa pag-comment sa mga IG post nila, at lahat ay nangangarap na maging sila. Bongga, di ba?

At feeling yata ng mga fan ay honeymoon ang pupuntahan ng dalawa sa Singapore. Nakakatawa, di ba?

Heto nga ang reaksiyon ng mga faney:

sapphire_grey09, “Paano kung sila talaga para sa isa’t isa? What if lang naman.”

kennie_28, “May pagkaboyish si kylie si andrea naman girl na girl so bagay na bagay talaga.”

anjkimson, “S2 please.”

jamaicaeva_magleo, “Baka mamaya dun pa kayo mag away Beth ha umayos ka awarding yan Charis.”

RemediosSantos, “Salamat sa inyong dalawa for restoring my happiness in my darkest days.” (Rb Sermino)