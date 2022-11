Pia, Anne tinalbugan si Heart sa Australia event

Kabogera Queens talaga sina Anne Curtis, Pia Wurtzbach dahil hindi lang sa mga Pinoy malakas ang kanilang sex appeal kundi maging sa international scene.

Sa dinami-rami ng mga sikat na Pinoy star, sina Anne, Pia lang ang naimbitahan ng luxury champagne brand na Moet Chandon event sa Sydney Australia.

Yes, ginastusan ng Moet Chandon ang pagpunta nina Anne, Pia para lang maki-party sa charity for a cause na tinawag na “Effervescence”.

Sabay na dumating sa Sydney sina Anne, Pia, kasama si Tim Yap.

Naka-post sa #MoetEffervescence ang pagdating nina Anne, Pia Sydney.

Pinoste rin ng dalawang high-profile Pinoy celebrities sa kanilang mga Instagram ang VIP welcome treatment sa kanila ng Moet Chandon.

Makikita sa IG wall Pia nasa bintana ito ng hotel, suot ang puting robe, may malaking red roses bouquet, bottle of champagne with matching box of assorted chocolates.

Isang mini-bottle ng champagne naman ang pinoste ni Anne sa sariling IG at red roses na pareho ng kay Pia.

Mga bigating personalidad sa iba’t ibang panig ng mundo ang dumadalo sa okasyong ito. Dalawang araw gugulong ang okasyon na magsisimula sa Dec. 1 hanggang Dec. 2, kaya nagpahayag ng excitement sina Anne, Pia.

Teka, parang kinabog nina Pia at Anne si Heart Evangelista, ha! Anyare? Bakit wala siya sa event?

Andi halos mabaliw sa ‘hiwalayan’ kay Philmar

Muntik nang mabaliw si Andi Eigenmann sa halos isang buwang ‘hiwalayan’ sa dyowang si Philmar Alipayo.

Isang Instagram ay binahagi ni Andi ang mga photo niya sa Siargao, at kinuwento ang pinagdaanang challenge na mag-isa raw niyang binalikat, tulad ng pag-aalaga ng kanilang mga supling.

First time nilang magkahiwalay nang matagal ni Philmar kaya nawindang nang husto si Andi.

Mabuti na lang daw at tinulungan siya ng mga kaibigan, kapitbahay.

“Mom life lately! I honestly didn’t think I could do it without @chepoxz. He’s been traveling (for surfing) for almost 1 month now, but so far we are all alive!!! JK(joke). I am grateful for all the help around from our friends and family and of course everyone’s favorite ate Sebel! There’s been a lot of beaching and enjoying bonding time with the kids outside of work and surf, but we are looking forward to being complete once again, very soon,” sabi ni Andi.