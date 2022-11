Nueva Ecija, Zamboanga magdidikdikan sa Game 1

Game 1 Finals Biyernes: (Nueva Ecija Coliseum)

7:30pm — Nueva Ecija vs Zamboanga

MAGTATAGISAN ng galing ang mga bataan ng Nueva Ecija Rice Vanguards at Zamboanga Family’s Brand Sardines para simula sa Game 1 ng best-of-five titular showdown ng Maharlika Pilipinas Basketball league (MPBL) Biyernes, Disyembre 2, sa Nueva Ecija Coliseum sa Palayan City.

Isang mahigpit na sagupaan ang tiyak na mapapanood ng mga tagasubaybay ng Northern at Southern teams gayung kapwa nais na makuha ng dalawang koponan ang prestihiyosong korona.

Ang Nueva Ecija, na pinataob sa Game 3 ang San Juan Knights 89-86 sa overtime noong isang linggo, ay nais na mabigyan ng karangalan ang kanilang bayan, lalo pa nga at sa mismong homecourt sila maglalaro.

Sa panig naman ng Zamboanga, ayaw nitong masayang ang kanilang naitakas na 67-66 panalo kontra Batangas Embassy Chill nitong Sabado.

Sina Pamboy Raymundo, Jay-R Taganas, John Arenas, Will McAloney, Michael Juico at Byrion Villarias ang magiging sandalan ng Vanguards, habang sa panig ng Zamboanga Family’s Brand Sardines ay sisikapin nina Jaycee Marcelino, ang kakambal niya na si Jayvee Marcelino, Chito Jaime, Jhapz Bautista, Choi Ignacio at Ramon Mabayo na makaporma ng pagsikwat ng korona ang koponan.

Sa naunang pagsasagupa ng Nueva Ecija at Zamboanga sa elimination round, nagwagi ang Rice Vanguards 81-76 na ginanap sa homecourt ng una na Nueva Ecija Coliseum sa Palayan City. (Annie Abad)