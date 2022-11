Nasilip ng COA! NTA budget winaldas sa kape, tsokolate

Inutusan ng Commission on Audit (COA) ang mga dating opisyal ng National Tobacco Administration (NTA) na ibalik ang P350,000 sa pondo ng bayan na pinambili ng mga ito ng mga tsokolate at kape noong 2013.

Pinuna ng COA ang pagbili ng mga dating opisyal ng NTA ng 14 coffee vending machine, 200 kilo ng kape at 90 gramo ng tsokolate gamit ang health and wealthness budget ng ahensya.

Ayon sa COA, nakasaad sa Civil Service Commission Memorandum Circular No. 38 Series of 1992 na ang naturang budget ay dapat lamang gastusin sa mga aktibidad.

“It only covers physical and mental fitness program that seeks to attain long-term health through exercises and related physical fitness activities. Coffee vendo machines are not activities,” pahayag ng mga state auditor.

Ito’y matapos nilang pagtibayin ang notice of disallowance na inilabas noong 2014 at binasura ang petition for review na inihain ng mga dating NTA official na sina Edgardo Zaragoza, Cristina Lopez, Theresa Laundencia at Milagros Tiu para sa kawalan ng merito. (Issa Santiago)