Nandura, nanapak ng 127 beses sa Pinay, 17 taon kulong

Mabuburo ng labimpito at kalahating taon ang isang lalaking nandura, 127 beses nanapak at pitong ulit ding sumipa sa isang Pinay sa Yonkers sa New York noong Marso.

Sa report, hinatulan ang 42-taon gulang na si Tammel Esco ng 17 ½ taong pagkakakulong dahil sa kasong Attempted Murder at one count of Assault Under Hate Crime Law sa 67-anyos na Pinay.

Nabisto ang pagmamalupit ni Esco sa biktimang Pinay na noo’y papasok sa kanyang apartment building, nang makunan ng security camera ang pag-atake nito.

Sinabi naman ni Westchester County Judge Anne Minihan na himala pang nabuhay ang senior citizen matapos panoorin ang bidyo kung saan pinagmalupitan ito.

Sinabi naman ng biktima na mula nang sinapit ang insidente ay hindi na sila napalagay ng kanyang pamilya at nag-aalala sa kanilang seguridad.