Maycydel Fajardo, Samantha Glo Revita makikipagpisakan

PINANGUNAHAN nina Maycydel Fajardo at Samantha Glo Revita ang mga woodpusher na sasali sa Pozorrubio Town Fiesta Chess Tournament NCFP 2050 and Below na lalarga sa Enero 2023 sa Pangasinan.

Nagsaad din ng pagsali ang ibang tigasing chessers na sina Richard Dela Cruz, magkapatid na Erwin at Eugene Dimarucut, Michael Manago at Darryl Penaflorida.

Tutulak din ng piyesa sina Tommy Ferrer, Rodney Palaming, Christian Cabida, Tyrone Delfin, Kate Ordizo at Joshua Magno.

Nakataya sa nasabing wvent ang P6,000 para sa magkakampeon, P4,000 sa pangalawa habang tig , P2,000, P1,000 at P800 para third, fourth at fifth placer, ayon sa pagkasunod. (Elech Dawa)