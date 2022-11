Marcus Rashford ng England inalay goal sa namatay na tropang may cancer

BINASAG ni Marcus Rashford ang scoring at nagtuloy ang England sa 3-0 win kontra Wales sa 2022 World Cup nitong Martes.

Dinoble ni Rashford ang kanyang goal sa Ahmad Bin Ali Stadium, dinagdagan pa ng isa ni Phil Foden at umabante ang English sa round of 16.

Sa first two matches kontra Iran at US ay off the bench na ginamit ni England coach Gareth Southgate sina Rashford at Foden.

Co-leading scorer na sa Qatar si Rashford sa kinolektang three goals tulad ng kay France striker Kylian Mbappe. Galing ang isa pang goal ni Rashford sa 6-2 win kontra Iranians.

Inilagay ni Rashford ang England sa unahan sa free kick sa 50th minute. Nang pumasok ang pangalawa,

napaluhod si Rashford at napaturo sa langit – tribute niya daw ang goal sa kaibigang namatay sa cancer.

Toka ng England ang Senegal sa round of 16. (Vladi Eduarte)