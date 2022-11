Maliwanag ang bukas ng PH men’s volleyball

Mga ka-Abante gusto ko lang ibahagi sa inyo ang pagkahanga ko sa mga men’s volleyball team ng University of Santo Tomas at National University.

Ibang klase kasi ang talento nila sa paglalaro, talagang ‘di pwedeng kwestyunin. Alam naman natin na ang Bulldogs ay puno ng manlalaro na hindi na bago pagdating sa pagsali sa mga mabibigat na kompetisyon, tulad nina Joshua Retamar at Nico Almendras.

Mga bata pa lang pero batak na sa mga international tournament, kaya pagdating sa paglalaro para sa NU ay masasabi mong parang wala pang tatalo sa collegiate team na ito.

Ang maganda pa sa NU, malaki ang tiwala na ibinibigay sa kanila ni coach Dante Alinsunurin. Kapag nasa gitna ng laro, hindi basta tumatawag ng timeout si coach Dante, kwento niya sakin, hinahayaan nya na ang mga player ang gumawa ng move sa loob ng court, hinahayaan nya dumiskarte ang mga ito at mag-regroup.

Ang galing ‘di ba! Kaya talagang natututo at humuhusay lalo ang Bulldogs. Pero pagdating naman sa ensayo, talagang tutok siya sa mga bata. Obvious naman ‘di ba? Halos lahat ng salihan, champion sila.

Eto namang UST, iba na ang tapang na meron sila. Mga bata, mga rookie na palaban ang meron si coach Odjie Mamon. ‘Yung mga rookie na walang takot at ‘di napapagod, na kahit pa naiiwan na ng kalaban, nagagawa pang humabol at makuha ang panalo.

Grabe din talaga sina Josh Ybañez at Dux Yambao, saludo ako sa mga ito. Wala akong masabi. Bukod sa mahuhusay na, mababait na bata pa! Walang ere sa katawan, sadyang mataas lang ang lipad kapag hahambalos na ng bola.

Maganda ang future ng UST men’s volleyball team, dapat abangan ang mga ito.

Isa pa ay talagang maganda ito para sa bansa natin! Pagdating sa international competitions, ‘di tayo mauubusan ng bala! Ang daming mahuhusay na bata. Ang daming manlalaro na maipagmamalaki ng bansa pagdating sa iba’t ibang tournaments. Kaya talaga naman the future is bright for Philippine men’s volleyball!

Muli, patuloy ninyong pong suportahan ang Sportalakan. Salamat po at God bless!