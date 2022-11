Luka Doncic nakakaloka! Mavericks pinagulong Warriors

NAGLIYAB ng triple-double si Luka Doncic tampok ang 41 points, at inambus ng Dallas Mavericks ang dumayong Golden State Warriors 116-113 Martes ng gabi sa American Airlines Center.

May 11 rebounds at 12 assists pa si Doncic, umayuda ng 22 points si Tim Hardaway Jr. at nakalsuhan ang four-game skid ng Mavs.

Tapon sa basurahan ang 32 points, 5 rebounds, 5 assists ni Stephen Curry na naka-limang 3s para sa Warriors.

Matamlay ang Splash Brother niyang si Klay Thompson na 1 for 6 lang sa 3s at 2 of 9 sa field tungo sa 5 points.

Sablay ang panabla sanang 28-foot 3-pointer ni Thompson 2 seconds na lang, dinamba ni Doncic ang 11th rebound sabay sa pagtunog ng buzzer.

Nilagay ng tres ni Curry ang Golden State sa unahan 110-108, pero naghahabol na ang Warriors 115-112 sa basket ni Doncic sa final minute. (Vladi Eduarte)