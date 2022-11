Kim Chiu napagkamalang Miss Korea

Wow, sumali na pala sa beauty pageant si Kim Chiu?

At wagi pa ng title sa Miss Earth 2022, ha!

Ay teka, Miss Korea pala `yon, hindi si Kim. Hahahaha!

Pero, bakit sa unang tingin, at kahit titigan mo nang husto, si Kim ang nakikita ng lahat?

Well, wagi nga ng Miss Earth 2022 si Mina Sue Choi ng Korea. At sa latest photo na pinost, si Kim talaga ang makikita mo.

Well, madali namang kopyahin ang mukha ni Kim. Tipikal na chinita kasi siya, di ba?

Remember sa Miss Universe rin, sinabi rin na kahawig niya noon si Miss Thailand, di ba?

Jayson Gainza gustong patalsikin si Betong Sumaya sa Bubble Gang

Proud to be Kapuso na nga sina Bianca Manalo at Jason Gainza. At yes, nakachikahan ko nga sila sa ‘Signed For Stardom: #ProudToBeKapuso’ contract signing event.

Si Bianca, may teleserye na agad na gagawin at kontrabida nga raw ang role niya. Nakakaloka raw ang kasamaan ng ugali niya, na misis ng isang politiko, na matapobre.

Si Jayson naman, excited na raw sumabak sa mga teleserye. Bet daw niyang magdrama naman sa GMA, dahil puro pagpapatawa nga siya sa ABS-CBN.

Pero siyempre, wish niya na makasama sa ‘Bubble Gang’ ni Michael V., dahil institusyon na nga raw ‘yon at lahat ay gustong maging bahagi ng show na `yon.

“Nagpaalam naman ako ng maayos kay Direk Lauren (Dyogi). Pinayagan naman nila ako.

“Pero, ako talaga ang lumapit. Sinabi ko kay Mamang (Pokwang) na tulungan ako. Tinulungan niya ako, at naniwala naman sa akin ang GMA na magagamit nila ako dito, at sana magtuloy-tuloy!

“Kailangan ko ring magtrabaho. Lima na ang anak ko, kaya kailangan ko na talagang magtrabaho.

“Pero sabi ko nga, ngayon gusto ko drama naman. Parang Joel Torre ang dating. Hahahahaha! Kapal ng mukha ko.

“Pero gusto ko nga na may makita naman silang iba sa akin!” sabi ni Jayson.

Tinanong ko si Jayson, na kung sakaling isasali siya sa Bubble Gang, pero dapat ay may isang cast na tatanggalin, sino ang gusto niyang matanggal?

“Ah, si Betong, hahahahaha! Sasabihin ni Betong, hayup ka Jayson. Hahahaha!

“Basta, mensahe ko lang kay Betong, tutal marami na ring naipon, kaya pagbigyan mo na ako kahit limang taon lang, tapos balik ka na ulit sa Bubble Gang. Hahahaha!

“Pero si Betong, gusto ko siyang katrabaho. Nagsama kami sa All Out Sundays, at may chemistry kami,” sabi na lang ni Jayson.