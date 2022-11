Floyd Mayweather, Jr. namakyaw ng P175M halaga ng art pieces

NAGPAKAWALA ng US$3.1 million (lampas P175M) para sa 10 hanggang 12 art pieces ang retired undefeated boxing champion na si Floyd Mayweather, Jr. ayon sa report ng TMZ Sports.

Sa loob lamang ng 60 minuto o isang oras ay nagpakawala si Maywaeather ng nakakalunang halaga para sa mga mamahaling piraso ng sining sa Art Basel sa Miami.

Kasama ni Mayweather sa shopping galore ng mga painting at art pieces sa SCOPE Art Show sa Miami sina billionaire Robert Smith at mga kaibigang sina Jona Rechnitz, James McNair at Jas Mathur.

Bukod kay Floyd, may malinis na 50-0 win-loss record sa pagbo-boksing, natanaw din sa naturang arts show ang mga star na sina Leonardo diCaprio, Martha Stewart, former NBA player Amar’e Stoudemire at action superstar Sylvester Stallone.

Matapos magretiro sa boksing ay sa mga exhibition matches na lamang lumalaban si Floyd at ine-enjoy ang buhay kasama ang kanyang mga milyones. (Ferdz Delos Santos)