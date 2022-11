Evan Nelle, De La Salle may tsansa pa sa semis

NALUSUTAN ng De La Salle Green Archers ang pananakot ng UST Growling Tigers matapos ang isang come-from-behind na 77-72 panalo upang panatilihin ang kanilang pag-asa para sa Final Four sa pagpapatuloy ng University Athletics Association of the Philippines (UAAP) Season 85 men’s basketball tournament, Miyerkoles, sa Smart Araneta Coliseum.

Isang 17-3 run ang pinangunahan ni Evan Nelle para sa Green Archers buhat sa 60-69 bentahe ng Tigers.

Tumipa si Nelle ng 25 puntos, kabilang ang mga pampanalong free throws sa huling 19 segundo, na nagpahaba ng kalamangan sa pito, 77-70, at nagpapanatili sa koponan sa pakikipaglaban para sa playoff sa No. 4 slot.

Nagwagi naman sa second game ang Ateneo Blue Eagles kontra Adamson Falcons, 66-61, na nagpormalisa sa playoffs ng DLSU para sa silya sa semifinals.

Pag-aagawan ng La Salle at Adamson ang No. 4 spot sa isang sudden-death match sa Disyembre 4 makalipas magtabla sa parehong 7-7 win-loss record.

“It’s been a rough season for us. I don’t think we played with a complete roster in all our games. I told the guys that sometimes I question bakit ganoon, ‘di ba, why? Maybe God has other plans for us, maybe there’s always a reason for everything,” ayon sa head coach ng DLSU na si Derrick Pumaren.

Samantala, dismayado naman sa kanilang naging performance sa pagtatapos ng kampanya ang UST na isa lamang ang naipanalo sa season. (Annie Abad)