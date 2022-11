Earl Clark, Road Warriors buhay pa sa quarterfinals

Mga laro Biyernes: (PhilSports Arena)

3:00pm — San Miguel vs Meralco

5:45pm — Rain Or Shine vs Magnolia

NAG-INIT si import Eal Clark sa huling 24 na minuto upang panatiliing buhay ang tsansa ng NLEX Road Warriors sa paghugot ng importanteng 92-81 panalo kontra Meralco Bolts sa eliminasyon ng 2022 PBA Commissioners’ Cup sa PhilSports Arena sa Pasig City, Martes.

Nagtala si Clark ng kabuuang 40 puntos, 11 rebounds, 2 assists at 2 blocks upang iahon ang Road Warriors mula sa 18 puntos na pagkakaiwan tungo sa pagpapanatili sa tsansa nitong makaagaw ng silya sa huling apat na puwesto na sasampa sa quarterfinals.

Tumulong si Don Trollano na may 16 puntos, 9 rebounds at 1 steal, habang may 10 puntos, 2 rebounds, 1 assist, 1 steal at 2 blocks si Brandon Ganuelas-Rosser para sa Road Warriors na umangat sa ikasiyam na pwesto sa karta sa 5 panalo at 7 talo.

Huling napag-iwanan ang Road Warriors sa 18 puntos sa pagtatapos ng unang hati sa 39-57 bago nito isinagawa ang paglilimita sa Bolts sa 14 puntos sa ikatlo at 10 sa ikaapat na yugto para sa kabuuang 24 puntos lamang sa huling hati habang ibinuhos ang 53 puntos sa huling dalawang yugto upang agawin ang panalo.

Nahulog naman ang Meralco sa ika-10 sa 4-7 panalo-talong karta at lalong lumiit ang tsansa na makamit ang isang silya sa matira-matibay na playoffs. (Lito Oredo)