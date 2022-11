Christian may ‘K’ kabugin si John

Congratulations sa lahat ng mga nagwagi sa matagumpay na The EDDYS awards night ng SPEEd.

At siyempre, kina Ma’am Charo Santos, Christian Bables, Mon Confiado, Lotlot de leon, Direk Erik Matti, sa ‘On The Job: The Missing 8’ group, ‘Big Night’, sa mga kasamahan na sina Mario Dumaual at Eric Ramos, at sa mga bonggang editors na SPEED, mabuhay kayong lahat!

Hindi man mawala ang pagkuwestyun ng ilang grupo lalo na doon sa mga naniniwalang dapat nanalo ng best actor award si John Arcilla, iba pa rin ang panlasa at kakayahan ng mga mahal nating editor na tunay namang bahagi ng industriya na kumikilatis, sumusuri at nag-aanalisa ng kabuluhan at katuturan sa mga pelikula.

In short, the fact na nominado silang lahat, lahat sila ay may karapatang manalo, ha!

Charo Santos feeling 20 year old

Samantala, sa group chat namin ng best actress winner na si Ma’am Charo Santos, tila nanumbalik dito ang interes na makagawa pa ng mas maraming movies dahil para raw siyang “na-reborn” sa industriyang mahal na mahal niya.

May bahid lungkot man ito sa nalalapit na pamamaalam ng longest running TV series na ‘Maalaala Mo Kaya’, buhay na buhay naman ang “desire” niyang mapanood sa mga TV series and yes, sa muling pag-produce ng movies gaya noong nagsisimula pa lang daw siya.

Kumbaga, sa mga panahong ito, feel na feel ni Ma’am Charo na nasa 20’s lang ang edad niya. Mabuhay hahahaha!

Marion, Ashley bet ni Sen. Imee

Here’s also congratulating our Aunorable babies, Marion and Ashley dahil waging-wagi sila sa double nomination na nakuha nila as test original theme song and eventually won for ‘More Than Blue’ movie.

Iba talaga ang tandem ninyong magkapatid. For sure, mas marami pang movies ang ibibigay sa inyo ng Viva Films and maybe ‘yung ibang film outfits na feel ang feel ang mood, sound and vibe ng Wild Dream music label ng Aunorable productions.

As we write this, nakarating sa amin ang tsikang kinukumisyon na ng grupo ni Sen. Imee Marcos ang magkapatid to write and score music for the movie projects na naka-line up for 2023 ng film outfit (?) ng naturang Senadora na kahit noon pa man ay talagang love na love rin talaga ang ma-involve either as producer or actress ng pelikula.

Kahit itanong pa natin kay Ma’am Charo Santos. Hehehe.