Boxing referee Carlos Padilla dinaya pagbilang para hindi ma-KO si Manny Pacquiao

NATATAWA pang ibinunyag ng isang referee na dinaya niya ang pagbilang para hindi ma-knockout si Manny Pacquiao noong hindi pa ito world champion.

Sinariwa ni Pinoy referee Carlos Padilla ang kanyang ginawang pandadaya para makabangon si Pacquiao mula sa pagkaka-knockdown kalaban ang Australian fighter na si Nedal Hussein.

Sa fourth round ng laban ay napuruhan ni Hussein si Pacquiao, at ayon kay Padilla ay mukha raw naduduling na ang ‘Pambansang Kamao’ noon.

Kaya naman ang kanyang ginawa ay tinagalan niya ang kanyang bilang, ang 10-second count para ma-knockout ang isang boksingero ay nagawa niyang patagalin ng 18 seconds hanggang sa makatayo si Pacquiao.

“I am Filipino, and everybody watching the fight is Filipino, so I prolonged the count. I know how to do it,” wika ni Padilla.

“When he got up, I told him, ‘Hey, are you okay?’ Still prolonging the fight. ‘Are you okay?’ ‘Okay, fight!” lantad pa niya.

May kumausap umano sa kanya na panalunin si Pacquiao dahil importanteng laban daw ito para makatungtong na si Manny sa world championship.

Samantala, napa-react naman si Hussein sa lantarang pag-amin ni Padilla na dinaya siya nito para manalo si Pacquiao.

“Watch this putrid dog admitting to cheating me in my fight against @mannypacquiao. @wbcmoro should be ashamed for what they do to fighters,” gigil na pahayag ni Hussein.

Aniya, dapat daw ay managot ito sa kanyang naging pandadaya. (Ray Mark Patriarca)