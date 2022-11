Boss Emong, Super Swerte sukatan uli

MAGTUTULOY ang karibalan nina Boss Emong at Super Swerte pagharap nila sa prestihiyong karera na 2022 Philracom-PCSO Presidential Gold Cup na ilalarga sa Metro Turf sa Tanauan City sa Batangas sa Disyembre 18.

Rerendahan ni star veteran rider Jeffril Zarate si Boss Emong habang si Philippine Sportswriters Association (PSA) Jockey of the Year awardee Jessie B. Guce ang papatong kay Super Swerte, sila ang dalawa sa maiinit na kabayo sa industriya ng karera sa kasalukuyan.

May distansyang 2,000 metro, ang ibang nagdeklara ng pagsali ay sina Ambisioso, Big Lagoon, Heneral Kalentong, Real Gold, Sky Shot, Spandau Ballet, Victorious Colt at War Cannon.

Tumataginting na P10M garantisadong premyo ang naghihintay sa owner ng 10 tigasing kabayo kung saan susungkitin ng winning connection ang P6M kaya paniguradong maghahanda ng todo ang mga trainer at hinete para maging maganda at mas lalong sumaya ang pagdiriwang nila ng Pasko.

“Sigurado ‘yan magandang laban ang masisilayan natin dahil ang laki sobra ng premyo, ‘yung premyo ng 3rd place ay premyo na iyan ng first place dati,” sad ni Melchor Gonzales, veteran karerista.

Hhamigin ng pangalawang tatawid sa meta ang P2M, may P1M sa pangatlo habang P500,000, P300,000 at P100,000 ang fourth, fifth at sixth placers, ayon sa pagkakahilera.

Ang nasabing event ay suportado ng Philippine Racing Commission (Philracom) sa pamumuno ni chairman Reli De Leon. (Elech Dawa)