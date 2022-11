Bambol Tolentino saludo sa bagsik ni Ronel Suyom

NANINIWALA si Philippine Olympic Committee (POC) President Bambol Tolentino na malaki ang potensiyal ni junior boxer Ronel Suyom na maging kampeon balang-araw dahil sa husay nitong lumaban.

Bilib si Tolentino sa talento ni 17-year-old Suyom kaya tiwala itong magiging Oympian at susunod sa yapak ng mga beteranong miyembro ng national boxing team.

“It’s a great showing by a 17-year-old boxer from the South and we’re hoping he can be our next Olympian in the future,” saad ni Tolentino.

Nakaraan lamang ay nag-uwi ng pilak si Suyom sa nilahukang minimumweight class ng International Boxing Association Youth Men’s and Women’s World Championships na ginanap sa La Nucia, Spain.

Posibleng si Suyom ang magiging kahalili nina Tokyo Olympics silver medalist Carlo Paalam at Nesthy Petecio at bronze medalist Eumir Felix Marcial, paniwala ng Association of Boxing Alliances in the Philippines (ABAP). (Elech Dawa)