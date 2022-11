Alamin: Gift idea ngayong Pasko para sa mga food lover

May bestie ka ba na food is life ang tema? Ngayong papalapit na Pasko, baka hanap mo na ang mga panregalo para sa kanila! Narito ang ilan sa mga Christmas gift na pwede mong ibigay sa foodie friend na ‘yan.

Una ay snack box, hindi na mahihihrapan at magsasawa ang makakatanggap sa iba’t ibang pwede ilagay na chichirya o kutkutin sa snack box. May mga minimalist design nito na pwede mong pagpilian sa mga online shopping app.

Fun fact: Alam mo ba na ang red, yellow, at orange ang mga kulay na nakakapagbigay umano ng feeling na ‘nakakagutom’. Pwede mong i-consider ‘yan sa kulay na bibigay mo sa kanila.

Pangalawa, food bouquet. Imbes na matitingkad na mga bulaklak, ang mga makukulay na pagkain o inumin ang pwedeng-pwede mong iregalo sa iyong mahal sa buhay. Dagdagan mo na rin ‘yan ng aginaldo o ang pao at tiyak na matutuwa talaga sila.

Pwede rin ang food storage set. Patok ngayon ang minimalist at monchrome na mga disenyo ng mga lalagyanan. Mas lalo na para sa mga mommy. Minsan, hindi laging pagkain ang hinahanap ng mga foodie, kundi paano nila matatago paborito nilang pagkain.

Personalized recipe board. Hindi kailangan ng engrande na regalo, ika nga it’s the thought that counts. Kung may naalala ka na paboritong luto o specialty ng iyong foodie bestie maaari itong ipaukit o ilagay sa cutting board.

Tea o Coffee Press. Swak itong regalo para sa mga mahilig gumawa ng sarili nilang tsaa o kape. Sa mga online shop kadalasan makakabili ng budget friendly press.

Personalized apron. May mga foodie na mahilig magluto at gumawa ng kakaibang pagkain. Maaaring ipalagay ang pangalan nila o quote na makakapagpangita sa kanila sa ireregalong apron. (Nethaniah Jan Lim)