80-anyos siklista, dedo sa lady driver

UTAS ang isang 80-anyos na siklista nang mabangga ng isang sports utility vehicle (SUV) na minamaneho ng isang babae sa intersection ng Maharlika Highway, Barangay Plaridel, Santiago City, Isabela kamakalawa.

Kinilala ng Santiago City Police Station (SCPS) ang biktima na si Rogelio Ruiz Dingle, 80, ng Barangay Dubinan East, ng nasabing siyudad. Samantala, ang driver ng SUV na bumangga sa biktima ay si Mary Grace Tolentino Bascos, 49, self-employed, ng Centro West, ng nasabi ring siyudad.

Sa inisyal na report, ayon sa SCPS traffic enforcement unit, tinatahak umano ng SUV at bisikleta ang Maharlika highway sa magkasalungat na direksyon nang lumiko papasok sa kanto ang SUV na minamaneho ni Bascos at hindi napansin ang biktima na binabagtas ang nasabing kalsada dahilan upang mabangga ito.

Dahil sa pagkabigla, sa halip na magpreno, naapakan ng babaeng suspek ang accelerator ng SUV at inararo si Dingle.

Sa lakas ng pagkakabangga, tumilapon ang biktima 6-metro at nagtamo ng malalalim na sugat sa ulo at katawan at dead-on-arrival na sa pagamutan.

Sa ngayon, nakakulong ang suspek sa SCPS jail at sinampahan ng kasong reckless imprudence resulting to homicide. (Allan Bergonia)