700 preso lalaya bago mag-Pasko

Aabot sa 500 hanggang 700 Persons Deprived of Liberty (PDLs), ang nakatakdang palayain ng Bureau of Corrections (BuCor) ngayong Disyembre.

Nabatid kay BuCor officer-in-charge Gregorio Catapang na aabot umano sa 500 hanggamg 700 PDLs ang posibleng lumaya mula sa iba’t ibang prison at penal farm.

“Pero as much as 500 to 700 ang gusto namin mapalaya this end of the year. Bago mag Pasko o bago mag New Year,” ani Catapang.

Sinabi ni Catapang na bibigyan ng executive clemency ang mga PDLs na nasa edad 70 pataas para mabawasan ang pagsisikip sa mga kulungan.

“May batas naman po na ‘pag 70 years old up ka, puwede ka mag-apply for parole or clemency so sa dami po ng mga PDLs natin na 65 to 70 years old above… eh balak po namin na i-apply po sila,” ayon kay Catapang.

Sinabi ni Catapang halos lahat ng penal colonies kasama na ang New Bilibid Prison (NBP), ay “super congested.” (Juliet de Loza-Cudia)