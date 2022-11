1,200 manlalangoy bibira sa Biazon Cup

UMABOT sa 1,200 swimmers ang kumpirmadong lalahok sa 1st Mayor Ruffy Biazon Swim Cup na nakatakda sa Disyembre 3 sa bagong itinayong Muntinlupa Aquatic Center sa Muntinlupa City.

Sinabi ng organizing Swim League Philippines (SLP) na pinamumunuan ni Fred Ancheta na umabot sa pinakamataas na bilang ang entry (700) nitong nakaraang linggo ngunit dahil sa kahilingan ng maramip ay pinayagan na ma-extend ang pagpapatala.

Kipkip ang modernong kagamitan alinsunod sa FINA world standard, ang Muntinlupa Aquatic Center ay inaasahang magiging sentro ng mga kompetisyon partikular na mula sa mga club na nakabase sa Timog.

Sinabi ni Ancheta na inaasahang lalagdaan ang isang memorandum of agreement sa Office of the Mayor para gawing opisyal na tahanan ng SLP swimmers at mga kaakibat na club at organisasyon ang naturang Aquatic Center.

"We're grateful with Mayor Ruffy Biazon for hosting this event. Sa kasabikan ng mga swimmer, coach at mga magulang na maging bahagi nitong makasaysayang pagbubukas ng world-class swimming pool sa Muntinlupa, ang bilang ng mga kalahok ay umabot ng higit sa aming inaasahan," ani Ancheta.