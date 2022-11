Zsa Zsa naloka kina Melai, chicken nuggets chikiting

Hook na hook na rin ang aktres na si Zsa Zsa Padilla sa “chicken nuggets craze” na hatid nina Melai Cantiveros at mga anak nitong sina Mela at Stela.

Kaka-upload pa lang ng Instagram reel ni Melai nitong Lunes ay nakagawa na agad si Zsa Zsa ng parody video nito.

“Morning everyone from my EzeCool (laughing emojis),” caption ni Melai sa naturang video. Dito ay makikitang sumasayaw si Stela habang bumibitaw ng sarili niyang verse o beat si Melai.

Tila nakaimbento nga accidentally si Melai ng bagong kababaliwan ng mga netizen sa TikTok.

Isa nga sa nakapansin nito at ginaya agad, si Zsa Zsa mismo.

“I can’t help it Momsh @mrandmrsfrancisco. Ang ganda ng music that you created here!

“Pang GV sa umaga ka talaga and your precious daughter, Ate Mela! Hello to Baby Stela! (heart emoji),” caption naman ni Zsa Zsa.

Ginaya ng singer-host-actress ang pag-indak ni Stela habang gamit ang original audio ng beat na nabuo ni Melai. Dito ay tila bagong gising lang si Zsa dahil naka-pajama pa siya.

“Hahaha thank you mamshie Zsa Zsa, ang cute mo naman sobra at sweet,” komento naman dito ni Melai.

Si Darren Espanto naman, humirit na ipasok na sa Spotify playlist ang naimbentong beat ni Melai.

Instant celebrity na rin nga ang mga chicken nuggets chikiting nina Melai at Jason Francisco.

Ito’y magmula nang pumatok ang pamosong linya ni Mela na “Mama, thank you very much! You know that I love chicken nuggets!” na sinundan pa ng “Me too, Mama!” ni Stela. (Batuts Lopez)