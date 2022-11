Umuunti ang ihi at namamaga ang paa?

May nakalagay dati na central venous catheter o isang mahabang plastic na tubo sa ugat sa leeg ng aking boss sa radyo pero pumapasok siya araw-araw na parang walang iniinda. Tuloy pa rin siya sa kanyang trabaho bilang Bise Presidente ng Aliw Broadcasting Corporation.

Mabait at matalino si sir Carlos Ramon o Cholo Baviera at madalas kaming nagkaka-kuwentuhan tungkol sa pagbagsak ng kanyang mga bato na nagmula sa kanyang sakit na diabetes. Napag-usapan namin ang pagpapahinog ng kanyang ugat sa braso para sa fistula. Doon na kasi sa braso inilipat ang daanan ng dialysis tube upang hindi na ito sa tubo sa leeg ikabit.

Dama ko ang hirap na kanyang pinagdadaanan dahil naging saksi ako sa hirap ng aking kapatid na si Jude nang ito ay nagda-dialysis pa. Matapang at hindi mareklamo ang aking kapatid, kaya’t hindi ko alam na umuunti-unti na pala ang kanyang pag-ihi kahit na malakas siyang uminom ng tubig. Namamaga na pala noon ang kanyang mga binti at paa pero itinatago lang niya sa mahabang pantalon at sapatos. Madalas na rin pala siyang mapagod at manghina, pero hindi siya nagsasalita. Nagkakaroon na rin pala siya noon ng kahirapan sa paghinga at madalas na parang nasusuka at nahihilo. At kaya pala para siyang lutang at magagalitin ay tumataas na ang kanyang creatinine na nakakaapekto sa kanyang utak.

Ang aking boss na si sir Cholo, wala ring reklamo. Tuloy sa kanyang mga ginagampanang tungkulin sa opisina at sa bahay at napakatalas ng pag-iisip. Nagtataka ako kung saan niya nakukuha ang kanyang enerhiya at motivation sa araw-araw na pakikipaghamok sa sakit sa bato. Lahat kami sa opisina ay napapanganga sa kanyang kasipagan at tapang. Nagpupunta siya sa dialysis center ng alas sais ng umaga. Pagkatapos ng kanyang sesyon, nandoon na sa opisina para sa kanyang mga pagpupulong at pag-aayos ng mga papeles.

Madalas na sa aming kuwentuhan, nababanggit niya ang mga tulong ng PhilHealth sa kanyang kondisyon. Suki na raw siya ng PhilHealth dahil ilang beses na rin siyang naospital. At sa kanyang mga dialysis sessions, gamit na gamit niya ang benepisyo niya bilang miyembro ng PhilHealth.

“Everytime na may dialysis session ako, nandiyan ang PhilHealth at majority ng billing ko ay PhilHealth ang sumasalo,” ang kuwento ni sir Cholo. “Malaking bagay po talaga sa akin ang PhilHealth. Huwag po nating isipin na bakit ba tayo nagbabayad ng PhilHealth, hindi naman tayo nagkakasakit? Sa pagtanda ninyo, doon ninyo makikita ang malaking tulong ng PhilHealth,” dagdag pa niya.

Malaki ang pasasalamat ni sir Cholo na nadagdagan pa ang sinasagot na dialysis session ng PhilHealth lalo na noong kasagsagan ng pandemya. “Dahil po sa pandemic, naisip ng PhilHealth na mahihirapan ang mga dialysis patients kaya naglabas sila ng provision increasing from 90 to 144 sessions. Marami pong mga katulad kong pasyente na natuwa dahil talaga pong napakalaking tulong ang binigay ng PhilHealth.”

Ang laking pakinabang ng lahat ng miyembro ng PhilHealth lalo na nang maging batas ang Universal Health Care. Ayon nga kay sir Cholo, “sa Universal Health Care Law, natutuwa po tayo diyan, kasi kahit sino po especially the elders na katulad ko, may trabaho o wala, maaasikaso ang kalusugan kapag tayo ay nagkasakit at naospital. Tutulungan po kayo ng PhilHealth.”

Hindi lang sa bill sa ospital malaki ang nasasagot ng PhilHealth. Kasama na rin dito ang dialysis sessions, chemotherapy sessions, at iba pa, bukod sa ngayon ay may libreng konsultasyon, gamot at laboratory tests pa sa mga Konsulta Facilities.

“Doon po natin nakikita na in times of troubles, ayun pala ang silbi ng ginagawa ng gobyerno upang matulungan ang mamamayan. In the case of PhilHealth and the City Government of Makati, highly appreciated po talaga ang mga efforts nila.”

Naniniwala rin siyang hindi porke’t walang sakit o hindi naoospital ang isang miyembro ay babalewalain na niya ang kanyang PhilHealth membership. Mayroon kasing ibang ang akala ay wala naman silang pakinabang sa kanilang pagiging miyembro ng PhilHealth dahil hindi naman sila nagkakasakit.

Ayon kay sir Cholo, “even if hindi ikaw ang gumagamit ng PhilHealth, mayroong tao na nakikinabang na mas nangangailangan.”

Sa pamamagitan ng mga kontribusyon ng mga miyembro, bahagi ng pamahalaan at partisipasyon ng lahat ng sektor sa National Health Insurance Program, tuloy tuloy na naibibigay ang mga benepisyo para sa mga miyembro ngayon at maging sa mga susunod na henerasyon.

Mayaman o mahirap, malusog o maysakit, basta’t naghuhulog na miyembro ng PhilHealth, tiyak na makikinabang sa mga benepisyo para sa ating kalusugan. At kung hindi mo man magamit ngayon, ang sabi nga ni sir Cholo ay huwag itong panghinayangan. “Magpasalamat ka na lang at hindi ikaw ang gumagamit, at least at the back of our minds, nakatulong tayo sa iba.”