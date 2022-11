Spider robot bagong mga tubero sa Japan

Pagod ka na bang maglinis nang maglinis ng mga tubo sa bahay niyo dahil sa palagiang pagbabara ng mga ito? Worry no more dahil malapit na panigurado ang high-tech na solusyon para dito.

Posibleng sa mga darating na panahon ay hindi mo na nga kakailanganin ang isang tubero sa paglilinis kundi ang isang spider robot na. Ito ang naging imbensyon sa Japan bilang solusyon sa kakulangan ng tubero.

High tech at talagang astig ang porma ng imbensyon na tamang-tama para sa mga taong gusto laging tingnan kung ayos pa ba ang kanilang mga tubo.

Ang mga spider robot ay mayroong 360-degree na camera at nako-control gamit ang isang gaming pad. Ang mala-gagambang robot, idinisenyo para mag-survey ng mga tubong may problema o tagas para mas madaling malaman ng may bahay.

Ang robot na tinatawag na SPD1 ay binuo ng isang Japanese robotics firm na TMSUK.

Kung gusto mo namang magamit pa sa ibang bagay ang spider robot, pwede mo itong dagdagan ng piyesa dahil general-purpose robot tech ang ginamit para rito. (MJ Osinsao)