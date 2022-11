Scottie Thompson, Ginebra hahabulin twice-to-beat bonus

Mga laro Miyerkoles: (PhilSports Arena)

3:00pm — Meralco vs NLEX

5:45pm — Converge vs Ginebra

BUHAY pa ang Ginebra sa paghahabol ng twice-to-beat bonus sa playoffs ng PBA Commissioner’s Cup.

Kinolekta ng Gin Kings ang pang-walong panalo sa 11 laro matapos ang 122-105 win kontra NorthPort noong Linggo sa PhilSports Arena.

Nasa likod lang ng second-running Magnolia (9-2) ang Gins, kabuhol sa parehong kartada ang Converge.

Tatapusin nina Justin Brownlee, Scottie Thompson, Jamie Malonzo, LA Tenorio ang eliminations sa pakikipagbasagan sa FiberXers sa first game mamaya sa Pasig venue din.

Kapag nanalo ang Gins at natalo ang Magnolia sa Rain or Shine sa pagtatapos ng eliminations sa Biyernes, No. 2 ang crowd favorites sa likod ng Bay Area (10-2). Twice-to-beat ang top 2 sa quarters.

Isa sa pinaghahandaan ni coach Tim Cone ang resbak ni FiberXers import Quincy Miller na binangko ni coach Aldin Ayo noong huling laro kontra NorthPort.

Nasobrahan sa party ang American at hindi nakapag-ensayo.

“I’m sure it’s going to motivate them coming into Wednesday’s game especially Miller himself,” ani Cone. “He will be motivated to show.” (Vladi Eduarte)