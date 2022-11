Sarah, Vice Ganda pinag-aaway

Truth or Fake?

Inalmahan ng mga netizen ang tweet ng fan tungkol kina Sarah Geronimo, Vice Ganda, na para sa kanila ay walang basehan.

Tweet ni @heyitsmelouie ng mga larawan nina Vice, Sarah, at may kasama pang Ivana Alawi, binabalita nito na tinanggihan daw ni Sarah ang dapat sana ay pelikulang pagsasamahan nila ni Vice, kaya napunta kay Ivana.

Ito nga raw `yung “Partners In Crime” na official entry sa MMFF 2022.

“Tinanggihan daw pala ni Sarah G ang movie with Vice Ganda. They will supposedly star in “Praybet Benjamin 3” but Sarah turn down the offer due to commitment. Kaya ibinigay kay Ivana Alawi ang role, then nabuo ang #PartnersInCrime, sayang!” sabi pa sa tweet.

Naka-tag pa ang Twitter account ni Sarah, para ipaabot sa kanya ang balita. Pero, marami ang nagduda sa tweet na `yon.

Sey ni @tabacho74328622, “Chosera. Walang offer na ganyan tonta! Hahahah. Assumerang palaka.”

Sey naman ni @mattdelacruzJr1, “Mars respect naman sa tweet kaloka siya.”

Well, gusto lang sigurong pag-awayin sina Sarah at Vice, ha! Ginagawan pa sila ng isyu, kaloka! (Rey Pumaloy)