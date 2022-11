Sampung bulig ng DSWD

Dahil magpapasko, dagsa na naman ang mga namamalimos na Badjao at Aeta sa mga lansangan sa Metro Manila. At may plano raw sa mga ito ang Department of Social Welfare Department, na ikaiinggit ng mga naghihintay sa pangakong P10,000 ayuda bawat pamilya ng isang nanalong mambabatas.

Para hindi na raw mamalimos ang mga katutubo, pinag-aaralan daw ng DSWD na bigyan ng tig-P10,000 ang bawat pamilya ng mga ito para umuwi na sila sa kanilang lalawigan.

Pero napapaisip ang ilang ayudanatics nating mga kurimaw kung papaano malalaman ng DSWD na magkakaanak ang mga namamalimos na katutubo. May ID o birth certificate daw kayang dala ang mga ito?

Kung totoo ang mga dati nang hinala na may sindikato na humahakot sa mga katutubo at dinadala sila sa Metro Manila para mamalimos kapag magpapasko, aba’y baka ang sindikato lang ang makinabang sa P10,000.

Kaya ‘wag magtaka kung biglang dumami pa ang mga katutubong mamamalimos sa kalye kapag nalaman nila ang plano ng DSWD. Baka pati nga mga ayudanatics nating kurimaw eh gawing kulay kalawang ang mga buhok para magmukhang badjao at makikilimos na rin.

Maliban sa mga naghihintay sa pangako ng isang pulitikong nanalo na mamimigay ng P10,000 na ayuda, baka mainggit din ang mga kababayan nating na-videohan kamakailan ng veteran brodkaster na si Gerry Baja, na matiyagang nakapila sa labas ng tanggapan ng DSWD sa Quezon City. Nakapila sila para makahingi ng tulong na pambili ng gamot, pambayad sa ospital, at iba pa.

Kilalang mahabagin si Ka Gerry kaya naawa siya sa kalagayan ng mga tao na nasa pila na napakahaba kahit madilim pa. Wala rin silungan ang mga tao sa gilid ng bangketa kaya tiyak na mababasa sila kapag umulan, at maiinitan kapag umaraw. Kaya mungkahi niya sa DSWD, mag-isip kung saan puwedeng makapuwesto ang mga tao habang naghihintay.

Speaking of DSWD, nagisa si Secretary Erwin Tulfo nang isalang ang kompirmasyon niya sa Commission ng Appointments o CA. Sayang ang kasipagan ni Erwin pero sa kasalukuyang sitwasyon, abay kasing-labo sa sabaw ng pusit kung marere-appoint lalo pat iisa pa rin ang isyu, maliban kung magtawag si Marcos.

Sa mga hindi nakakaalam, ang CA [kinabibilangan ng mga senador at kongresista] ang sumasala sa mga itinatalagang opisyal ng pangulo. Dito lalabas ang baho ng isang opisyal kung mayroong itinatago.

Aba’y may sariling “detectives” ang CA para silipin kung talagang kuwalipikado ang isang mamumuno sa kagawaran. Kaya itinuturing makapangyarihan ang CA at talagang pinag-aagawan ng mga kongresista at senador dahil magmamano sa kanila ang lahat ng mga kalihim–lalo na iyong mga “masikreto.”

At nang isalang na si Erwin na dating broadcaster, nalantad na isa rin pala siyang US citizen. Pero sabi niya, Filipino citizen na siya ngayon, bagay na aalamin ng CA.

Bukod doon, napag-usapan din ang makulay niyang love life sa pagkakaroon ng 10 anak sa apat na babae. Mayroon din pala siyang conviction sa korte sa apat na libel case na nakaapela raw.

Ipinagpaliban ang pagtalakay ng CA sa appointment ni Erwin dahil aalamin kung swak din sa mga appointive post ang tinatawag na “moral turpitude” o bawal humawak ng posisyon sa gobyerno ang mga nahatulan sa kaso, na umiiral sa mga inihahalal na opisyal.

Ang problema rito, nasa komite pa lang ang aplikasyon ni Sec. Erwin. Ibig sabihin, kung makalusot siya sa komite, tiyak na mapag-uusapan ulit ang isyu sa plenaryo kung saan buong miyembro na ang kikilatis sa kaniya. Laging Tandaan: “Bata mo ko at Ako ang Spy nyo”