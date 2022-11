Pabonggahan ng higanteng Christmas Tree!

Papalapit nang papalapit ang araw ng Pasko kaya naman kanya-kanyang pasabog at paandar ang mga lugar sa Rizal para magningning at ipagdiwang ang muling pagbuhay ng turismo napinadapa ng halos 3 taong pandemya.

Kanya-kanyang patalbugan ang mga lungsod at munisipalidadng Antipolo, Cainta, Rodriguez kasama ang Binangonan at Pililla na nagdaos ng Christmas tree lighting activity bago ang pinakahihintay na Christmas Day.

Noong isang araw dinagsa ng mga bisita ang Antipolo City para masaksihan ang pagpapailaw ng 45 feet Y.E.S. Christmas tree napinakamalaki at pinakamakulay na gawa sa mga lumang gulongng sasakyan, basyong botelya ng tubig at sirang tsinelas. May munting bahay kubo sa tuktok na nagpapahiwatig ng simplengkasiyahan na nais ipaabot na mensahe.

Higanteng saya ang hatid sa mga Antipolenyo ng kanilangkakaibang Christmas tree sa Sumulong Park na sumisimbolo samuling pagbabalik sa normal ng lungsod.

Hango sa tema ng animated film na ‘Encanto’ ang magical nabahay sa tuktok ng Christmas tree na pinalilibutan ng mga’buhay’ na paru-paro.

Tuwang tuwa ang mga manonood lalo na ang mga bata sa mgaumiikot na higante na ginaya sa Higantes Festival ng Angono, Rizal at mga palibot na mga ilaw na kumukutitap sa liwanag. May grand fireworks display at musical show na kinaaliwan din ng lahat.

Sa Cainta, patok ang SumBingTik (suman bibingka latik) festival na kasabay ng pagdiriwang ng kapistahan ng patron nasi Our Lady of Light o Mahal na Ina ng Kaliwanagan. Taong2014 unang pinagdiwang ang SumBingTik upang ibida ang sari-saring cooking skills sa paggawa ng suman, bibingka at latik nakilala at ipinagmamalaking produkto.

Hindi mahulugang- karayom sa dami ng tao na curious samistulang ‘Pahiyas’ feel dahil sa iba’t ibang mga organic napalamuti at dekorasyon sa halos 100 kabahayan sa kahabaan ng Sto.Nino Street na ilang hakbang lang ang layo sa munisipyo.

May giant suman at latik na makikita sa makukulay na bahay napuro Instagrammable display kaya enjoy ang mga tao sa unlipicture taking.

Tampok sa halos isang linggong selebrasyon ang Serenata kung saan walang patid ang tugtuhan ng orkestra ng iba’t ibang banda. Ngayong taon ang Cainta Community Band ang highlight ng programa.

Hindi rin nagpakabog ang Binangonan sa pagpapailaw ng kanilang giant recycled Christmas tree noong Nov 23, sakanilang municipal grounds na dinaluhan mismo ni Rizal Gov. Nina Ricci Ynares kasama ang iba pang opisyal ng lalawigan.Nagpakitang-gilas din ang 18 barangay ng kanilang talento sapaggawa ng Parol gamit lamang ang mga recycled materials!

Humabol din ang pagpapailaw ng Pililla Yes Christmas Tree 2022 kagabi sa Pililla Peoples Park sa Rizal at live na napanoodsa Better Pililla Facebook page. May hinandang palabas para samga pamilya, barkada at mga kaibigan.

Dagsa din ang tao sa Christmas Tree lighting sa Montalban, Rizal na hindi tinipid sa pailaw at yari sa 100 percent 3,000 recycled water bottles. Napasaya ng selebrasyon dahil amoy naamoy ang simoy ng Kapaskuhan.

Hindi biro ang pinagdaanan nating pagsubok at halos ngayonlang tayo malayang nakalalabas ng bahay bagama’t dapat pa rinna sumunod sa mga health protocol.

Unti-unti nang bumangonan ang turismo sa ating mga lugarupang iwagayway ang bayanihan spirit at pagmamahalan sapagharap sa panibagong hamon ng buhay.

Kaya naman tayong mga nasabik sa ganitong pasyalan at palabas ay excited na makapanood muli at makakita ng mgapailaw na naghahatid ng saya at ngiti sa ating mga puso nasiyang tunay na diwa ng Pasko.

Kaya pasyal na sa Rizal para ma-feel at masaksihan ang orihinal na kultura’t sining na handog ng Paskong Pinoy.