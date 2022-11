P5B ayuda budget hawak na ng DSWD

Inilabas na ng Department of Budget and Management (DBM) ang mahigit P5 bilyon para sa may 9.8 milyong benepisyaryo ng Targeted Cash Transfer Program ng Department of Social Welfare and Development (DSWD).

Ayon kay DBM Secretary Amenah Pangandaman, ang pondo ay para sa third tranche ng TCT program ng DSWD para sa mga pinaka-mahihirap na pamilya upang mabawasan ang epekto ng mataas na presyo ng produktong petrolyo at non-fuel commodities.

“The DBM fully supports the projects and programs that provide social assistance to our fellow kababayans,” ani Pangandaman.

Sinabi ng kalihim na mahigpit ang bilin ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. na huwag pabayaan ang mga nangangailangan ng tulong kaya gagawin aniya ng DBM ang lahat ng makakaya para matanggap ng mga benepisyaryo ang benepisyong dapat nilang makuha.

Ang TCT program ay ang pagbibigay ng P500 kada buwan sa mga pinakaapektadong pamilya na tatagal ng anim na buwan upang mabawasan ang pasanin sa epekto ng mataas na presyo ng mga bilihin gaya ng langis. (Aileen Taliping)