P14M tropeo nakataya sa MPBL championship

HIGIT pa sa titulo ang paglalabanan ng Nueva Ecija at Zamboanga sa MPBL (Maharlika Pilipinas Basketball League) Season 4 National Finals.

Ayon kay MPBL lead executive Joe Ramos, ang mananalo sa best-of-five title series na magsisimula sa Biyernes ay pagkakalooban ng golden trophy na nagkakahalaga ng P14 milyon.

Bukod dito, ang mga miyembro ng mananalong koponan ay makakatanggap ng championship rings na nagkakahalaga ng P100,000 bawat isa.

Magsisimula ang title series sa Biyernes sa Nueva Ecija Coliseum sa Palayan City.

“Bukod sa tropeo na may tatlong kilo ng solidong ginto, 22 set ng championship rings ang igagawad,” sabi ni Ramos sa Philippine Sportswriters Association Forum Martes sa Rizal Memorial Sports Complex.

“Taon-taon ay mayroon tayong bagong tropeo na ipinapagawa at iginagawad sa magkakampeom,” dagdag ni Ramos sa forum na iniharap ng San Miguel Corporation (PSC), Milo, PSC, Philippine Olympic Committee, at ng Philippine Amusement and Gaming Corporation (Pagcor).

Dumalo rin sa forum si MPBL Commissioner Kenneth Duremdes kasama si operations head Emerson Oreta, legal counsel Atty. Glen Gacal, Nueva Ecija coach Jerson Cabiltes, Zamboanga coach Vic Ycasiano, Nueva Ecija players Jonathan Uyloan, Hesed Gabo at Renz Palma pati na sina Zamboanga star Jerald Bautista, Chito Jaime at Adrian Santos.

Ang Game 1 at 2 (Dis. 5) ay lalaruin sa Nueva Ecija Coliseum na agad na susundan ng Games 3 (Dis. 9) at 4 (kung kinakailangan sa Dec. 12) sa Mayor Vitaliano D. Agan Coliseum sa Zamboanga.

Kung kinakailangan, isang Game 5 ang lalaruin sa Nueva Ecija sa Disyembre 12.

Inaasahan ni Duremdes ang isang slam-bang affair at puno na arena sa pagitan ng Rice Vanguards ng Nueva Ecija, ang Northern division champions, at Family’s Brand Sardines, ang South division titlists.

“Napakadaming tao. Kaya kailangan namin ng karagdagang crowd-control. Sa quarterfinals at semifinals, mahirap nang kontrolin ang crowd. Lalo na ngayon na national finals,” sabi ni Duremdes. (Lito Oredo)