‘Nagyelo boobs ko’ Ivana Alawi rumampa nang naka-bra sa Baguio

Iba talaga magpakulo si Ivana Alawi, ha!

Aba, alang-alang sa YouTube channel niya, alang-alang sa views, alang-alang sa kaligayahan ng mga subscriber niya, ayun nga siya, rumampa nang naka-bra lang sa Baguio City, ha!

Oh, di ba? Kabogera talaga siya!

Talang napapayag siya ng mga kaibigan niya na rumampa na bra lang ang suot sa top, although naka-pants naman siya.

“Iniisip ko lang na nasa Boracay ako. Kasi ang mga kaibigan ko, iba mag-trip. Pinapa-remind ko lang sa kanila na pagabi nang pagabi, palamig na nang palamig.

“Pero happy naman ako, dahil first time ko itong ginawa! Mukhang first and last na ito, kasi ang boses ko, bumibigay na!” sabi ni Ivana.

Eh kasi naman, habang ang mga kaibigan niya ay balot na balot, siya nga ay bra lang ang suot, at sa isang mataong lugar pa `yon, ha!

Hindi lang pumayag si Ivana sa iba pang challenge na uminom siya ng malamig na tubig na puno ng yelo, o kumain ng ice cream, ha!

“Grabe sila mag-isip, di ba? Nakakaloka! Sabaw na ang mga kasama ko!” sabi pa ni Ivana.

May humamon din kay Ivana na mag-ice bucket challenge, pero umayaw talaga siya.

“Gawin niyo muna, bago ko gawin! Hahahaha! Grabe kayo!” sabi ni Ivana.

Anyway, sa tulong ng isang kaibigan, ginantihan din niya ang kaibigan na nag-challenge sa kanya. Nilagyan niya ng yelo ang boobs ng kaibigan.

Anyway, nagpunta rin sa park, at sumakay sa mga bonggang rides si Ivana at mga kaibigan niya. Kaya mas lalong naramdaman ni Ivana ang lamig, ha!

“Grabe, ang suso ko nagyeyelo na! Hahahaha!” sabi niya.

Siyanga pala, kasama ni Ivana sa Baguio si Zeinab Harake. Pinatunayan nga nila na hindi sila naapektuhan ng isyu kamakailan.

“Ang dami na kasing naitulong sa akin ni Ivana! Lahat ng pinupuntahan namin libre pa!” sabi ni Zeinab.

“Hiyang-hiya nga ako sa kanya. Kaya itong away na ito, good away ito. Hahaha!” sabi ni Zeinab, at nagyakapan sila ni Ivana.

Well, sa pagtatapos ng challenge na `yon, sinabi ni Ivana na kinakabagan na siya dahil lahat daw ng lamig ay pumasok na sa katawan niya. (Rb Sermino)