Naging mahalagang bahagi ng patuloy na pagpapatakbo ng mga negosyo at paghahatid ng serbisyo publiko ang teknolohiya noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic.

Nasaksihan natin kung paanong naging mas madali at mas ligtas laban sa pagkakahawa sa virus ang paggamit ng electronic o e-wallet kesa sa cash. Nakaka-order tayo ng pagkain at nakakapag-shopping sa pamamagitan ng mga mobile app at Internet. Maging ang pag-apply ng loan sa Social Security System (SSS) o paghatid ng ayuda ng gobyerno ay naging mas mabilis dahil sa paggamit ng digital technology.

Kahit hindi na malaking banta ang pandemya at tayo ay nasa panahon na ng New Normal, nakasanayan na natin na gumamit ng e-wallet tulad ng GCash o Maya, at mag-shopping online. Maging ang Bureau of Internal Revenue (BIR) ay nakasabay na rin sa mabilis na usad ng teknolohiya kaya’t karamihan sa mga taxpayer ay online na nakakapag-file o nakakabayad ng tax.

Sinimulan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang tinatawag na “digital transformation” ng mga ahensya ng gobyerno. Si Pangulong Ferdinand ‘Bongbong” Marcos Jr. (BBM) naman ay nangakong makakasabay ang Pilipinas sa iba pang bansa na gumagamit na ng digital technology para sa pagpapatakbo ng gobyerno.

Kaya naman sa pagbalangkas ng pambansang badyet para sa susunod na taon, malaki ang inilaang pondo ng gobyerno para sa information and communications technology (ICT). Ayon kay Budget Secretary Amenah Pangandaman, naglaan ng mahigit P12 billion para sa ICT at digitalization programs ng gobyerno sa ilalim ng panukalang 2023 national budget.

Sinabi rin ni Secretary Pangandaman na kailangang maging bahagi ang mga mamamayan sa pagbabago ng pamamahala ng gobyerno gamit ang digital technology. Sila ang dapat na unang makinabang sa modernong pamamahala ng ating bansa.

Kapag nga naman teknolohiya na ang ginagamit, wala ng tao na puedeng maging ‘fixer” o tumatanggap ng suhol na makakadagdag pa sa red tape o pagkaantala ng paghahatid ng serbisyo. Ang magandang bunga nito ay maiiwasan ang korapsyon at bibilis pa ang aksyon sa gobyerno.

Hindi na rin kailangang pumila pa kung may kailangang kang application o kukuning dokumento sa mga government office kung makukumpleto na ang digital transformation sa lahat ng government agencies.

Kapag maghahatid ng ayuda ang gobyerno, idedeposit na lang sa e-wallet o bank account mo.

Sa madaling salita, tayong mga Pilipino ang panalo sa e-governance, o ang pagiging moderno ng pamamahala gamit ang teknolohiya. Ang maraming problema na lagi nating nirereklamo sa serbisyo ng gobyerno, digital transformation ang LUNAS.