Marc Cubales collection pang-finale sa Thailand Fashion Week

Ang bongga lang na pang-finale ang Marc Cubales SS23 Homme & Femme Collection sa Thailand Fashion Week ngayong Nov. 30 (6:30 pm) sa Varavela, Bangkok.

Sampung obra maestra ang handog ni Marc Cubales para sa Spring-Summer ‘23, katuwang ang beloved niyang si Joyce Penas Pilarsky (JPP). Mystique: A Collection ang fashion line na irarampa ng Cosmo Manila 2022 models.

“High fashion couture ito. The designs are elegant and outlandish, highlighting glamour and dark mystery,” say ng international model turned producer na si Marc Cubales.

Si Marc Cubales ang producer ng bikini competition na Cosmo Manila 2022 noong Nobyembre 5 sa Skydome ng SM North EDSA.

Ang multi-awarded jewelry and fashion designer na si Joyce Penas Pilarsky ay isa sa mga hurado ng nasabing paligsahan. (Don Sermino)