Legends naki-piyesta sa Porac, Pampanga

GOOD day mga ka-Depensa. Naki-fiesta ang PBA Legends nitong nakaraang Huwebes sa bayan ng Porac sa Pampanga.

Ito ay sa imbitasyon ng dati kong player sa NCAA sa Arellano Chiefs na si Archie Concepcion na nakilahok at naglaro kalaban ang mga LGU ng Porac. May naispatan ako na MPBL player na si Tansingco, lumaro din ang ex-pro na si Manny Victorino.

Nag-coach naman sa kanilang grupo ay ang dating pro na si Peter Aguilar, sumama din sa laro si Gob. Mark Lapid.

Sa hanay naman ng Legends, ang bumabandera sa grupo ay yours truly po Jerry Codiñera kasama sina Bong Alvarez, Willie Miller, Nelson Asaytono, Gherome Ejercito, Manu Codiñera at ang mga sikat na artistang sina Mark Anthony Fernandez at Gene Padilla.

Napakahusay na host ang staff ng napakasipag na Mayor Jing Capil. Magmula sa lunch, kumain ang PBA Legends sa Rustica resto sa may Clark Global na malapit sa Korean Town.

Ang daming inihain sa tanghalian, crispy pata, boullabaise soup, sisig, breaded pork at marami pang iba. Hindi magiging posible ang event kung wala sina Jefher Leoncio at Kiko Tanglaw.

Pagkatapos ng tanghalian, nag-motorcade ang Legends sa Porac na ang mga tao ay nakalinya sa kalye nang mahigit tatlong oras para lang saksihan ang parada. Napaka-progseso ng bayan ng Porac.

Isa sa pangunahing negosyo sa Porac ay ang sand quarry.

Good luck sa NCAA Final Four teams na maglalaban-laban na San Beda, Letran, Saint Benilde at Lyceum.