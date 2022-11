Kinilig kay Dwight Ramos noon: Beauty queen kumpirmadong buntis

Hindi na kinayang ilihim pa ng Binibining Pilipinas candidate ang paglaki ng kanyang tiyan kaya umamin na ito sa publiko.

Kumpirmadong buntis nga si Miss Araneta City Francesca Taruc.

Sa mga hindi siya gaanong kilala, siya ‘yung pinutakti ng mga netizen dahil sa tila pagpaparamdam ng pagkakilig kay Gilas Pilipinas star player Dwight Ramos nang magdiwang ito ng 24th birthday nitong September 2.

“Gilas Pilipinas siya, Binibining Pilipinas ako. Hmmm..coincidence? Hahaha!

“24 years old sya today, 24 ako. Binibini 24 ako, Player #24 siya. Wala ako sinasabing coincidence ate ha,” ayon sa Facebook post ni Francesca noon, na ikinairita ng mga fan ng nobya ni Dwight na si volleyball star player Kim Kianna Dy.

“Nag-greet lang, pero trying to flirt yung mga replies mo sa mga comments. Sikat ka po at isang beauty queen, you’re not just an ordinary person para mag eme2. Be a good role model po sana!” ayon sa isa sa mga nainis na netizen.

Nitong Lunes, sa FB post ay ipinakita na ni Francesca ang kanyang malaking tiyan.

“I can’t wait to meet you, My Little Prince.

“Ang lalaking never akong iiwan, magtatanggol sakin at mamahalin ako ng buong buo!” aniya habang pinapakita ang ultrasound results niya.

Bago ito, ni-reveal niya munang 8 months pregnant na siya ngayong Nobyembre.

“Ang tagal kong nanahimik. Alam mo yung sabay sabay kang binagsakan ng mundo? Break up, nalaman mong buntis ka pala, Goodbye Binibining Pilipinas dream, goodbye career for a while.

“Yup, sabay sabay kong pinagdadaanan mga yan. Sabay sabay kong kailangan tanggapin. Sabay sabay kong kailangan ibangon ang sarili ko sa sabay sabay na problema,” pag-amin nito.

Purnada nga ang kanyang mga plano sa career dahil sa pagbubuntis, ngunit tanggap na ito ng beauty queen.

“Hindi ko sinasabing problema ang pagiging buntis, kaya nga pinili ko siya (ang anak ko) kahit mawala na sakin yung pangarap ko, wag lang siya ang mawala sakin,” sey pa niya.

Sad to say, mukhang not in good terms pa sila ng ama ng kanyang ipinagbubuntis. Say kasi ni Francesca, mag-isa lang siya sa journey niyang ito.

“Nakaka depress naman talaga ginagawa ng iba sakin lalo na sa kalagayan kong ito, lalo na sa sakripisyo at pag-uunawa ko ng paulit ulit.

“8 months ka ng walang peace of mind, 8 months ka ng nanahimik, 8 months ka ng nag titiis, 8 months ka ng umiiyak mapa umaga tanghali o gabi. 8 months ka ng nagpapanggap na masaya ka talaga sa buhay, na okay ka,” himutok pa nito.

Ngayon pa lang ay humihingi na siya ng paumanhin sa kanyang baby na malamang ay dama din umano ang bigat ng kanyang nararamdaman.

“Kalabas mo anak, makakabawi rin ako sayo, i’ll make sure palagi kang masaya, kasi marami na agad nagmamahal sayo at ngayon pa lang mahal na mahal na kita,” pagtatapos pa niya.

Puwede kayang mag-ninong na lang si Dwight sa pinagbubuntis ng beauty queen? Papayag kaya si KKD? Haha!

Si Francesca ay isa ring TV host, vlogger at modelo. (Batuts Lopez)