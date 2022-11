Kim Yutangco Zafra kampeon sa Estonia

PINAGHARIAN ni Filipino bet Kim Yutangco Zafra ang katatapos na Tallinna MK kiirturniiride sari SÜGIS`2022 na ginanap sa Tallinn, Estonia noong Sabado.

Nakalikom si Europe-based Zafra ng 6.5 points mula sa six wins at one draw sa seven outings para magkampeon sa FIDE rated event na ipinatupad ang 15 minutes plus 3 seconds increment.

Nailista ni Zafra ang importanteng panalo kontra kina Artur Marton sa first round, Robin Ricco Savipold (round 2), Natig Ispanov (round 3), Woman FIDE Master WFM Sofia Blokhin (round 4), Jaan Urgas (round 5) at Vladimir Dukov sa seventh at final round.

Nakipaghatian naman ng puntos si Zafra kay Vjatseslav Garber sa sixth, nasilayan din ito sa 2022 FIDE World Amateur Championships na ginanap sa Malta mula Oktubre 20-30. (Elech Dawa)