Kevin Durant binarako Orlando

WALANG nakapigil kay Kevin Durant sa pagsalansan ng 45 points para balikatin ang Brooklyn sa 109-102 win kontra bisitang Orlando Lunes ng gabi sa Barclays Center sa New York City.

Mula sa field ay 19 of 24 si KD, may sahog pang 7 rebounds at 5 assists sa loob ng 39 minutes sa pangalawang gabi ng back-to-back games.

Nag-ambag si Kyrie Irving ng 20 points, may 17 markers at 13 boards si Nic Claxton sa Nets na nawalan na naman ng Ben Simmons sa second half matapos pigilin ng nananakit na kaliwang tuhod.

Sa kabila ng mainit na gabi ni Durant, nanatili sa laro ang Magic.

Nangulit lang ang 12-time All-Star nang magpasok ng walong baskets sa third quarter tungo sa 19 points kasama ang pagbandera sa 8-0 at 10-0 runs ng Brooklyn tungo sa 87-76 lead papasok ng fourth.

Umiskor ng tig-24 sina Paolo Banchero at Bol Bol, may 21 si Franz Wagner sa Orlando. (Vladi Eduarte)