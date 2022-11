Kelot na walang kamay patok sa cooking tutorial

Nakaka-enjoy talaga ang magluto, pero paano na lang kung wala kang mga kamay?

‘Yan ang petmalu storya ng isang kelot sa tiktok na si Manco Capac (@leonardomarioarav) na nagko-cooking tutorial kahit wala siyang pares ng mga kamay!

Talaga namang certified food lover si Manco dahil sa kanyang mga galawan. Mapapanuod sa video ang bawat proseso na kanyang ginawa. Mula sa pagbubukas ng kalan, paghihiwa ng mga sangkap, paggigisa, at syempre ang magpplating nito.

Makikita sa video na nagluluto siya ng sarili niyang version ng pasta.

Kahit wala siyang mga kamay, pinatunayan ng kelot na lahat ay kayang-kaya pa rin. Nagsilbing mga kamay niya ang kanyang bibig sa lahat ng bagay.

Umani ang naturang post ng higit 17.1 milyong view! Nagbigay rin ng kanya-kanyang comment ang mga netizen.

Para kay @cofffaaaa, ani, “Bro could cook, clean and sleep at the same time if he had hands.”

“Hands down to you. Some people with complete faculties won’t even care to learn to cook,” komento ng isang user.

Tila naging fan naman si @ezybrezzy_, aniya, “You’re amazing, I enjoy watching your videos, you should make more cooking videos.”

“Oh, my poor brother, may God bless you, make you happy, and grant you success in your life, O Lord of the worlds,” hirit pa ng isa.

Gumagawa rin ng iba’t ibang video content si Manco tulad ng paglalaro ng football, pagtawid sa tali, pagpunta sa mga palaruan, pagbibisikleta, at pagpasyal sa mga falls.

Nabubuhay na tila walang kulang ang kelot. Kaya naman tila isang paalala rin ito sa atin na maging mapagpasalamat at appreciative lalo na sa mga bagay na mayroon tayo sa ating buhay na madalas ay ‘di natin pinahahalagahan. (Moises Caleon)