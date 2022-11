Kasalan ng senior couple nagpakilig online

“Kahit maputi na ang buhok ko.”

Niliteral ‘yan ng senior citizen na newly-wed couple na navideohan habang nasa kalsada!

Ipinost ito ng TikToker na si @heyitsmejeck na may caption na, “Congratulations to the NEWLY WED.”

Suot ng lola ang dilaw na dress habang polong puti naman sa lolo na siyang nagpepedal ng kolong-kolong na kanilang sinasakyan. Bukod dito, mayroon ding mga palamuti ang nakapalibot dito bilang disenyo gaya ng tela, bulaklak, at iba pa.

Marami sa mga ito ay kinilig sa napanuod na video na napacomment pa ng kani-kanilang sentimento.

Gaya na lamang ni @avemariah95, ani, “This is one of the reasons why I still believe in love after all the pains and heartbreaks.”

Tila relate naman ang user na si @ashm.sh, aniya, “Ganyan din ung sinakyan ng nanay ko nung kinasal sya kay papa.”

“Bibihira lang ang mag-asawa na magsasama ng habang Buhay at Hanggang huling hininga Ibang iba panahun ngayun sa noon sobrang layo pagkakaiba,” komento ng isa pa.

Dagdag pa rito, makikita rin sa video ang mga tricycle driver at mga madlang people na naghihiyawan sa paligid na animo’y mga fans na nagkukumahog.

Bukod dito, marami ring mga netizens sa comment section ang “napapasana-all” at “when kaya” sa love story ng lolo at lola! At humihiling na balang araw makilala rin nila ang para sa kanila.

At tunay ngang nagsilbing inspirasyon ang senior couple sa pagkikita ng kanilang pagmamahalan sa kabila ng kanilang edad. (Moises Caleon)