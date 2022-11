Kahit olats sa Petro Gazz: Tai Bierria, Cignal abante sa PVL championship

ABANTE sa championship round sina Tai Bierria at ang Cignal HD Spikers kahit yumuko sa defending champs Petro Gazz, 25-14, 25-21, 25-27, 25-19, Martes sa unang laro ng single round-robin semifinals sa PhilSports Arena sa Pasig City.

Tumapos ng 15 puntos si Bierria para sa Cignal na sasampa sa finals sa unang pagkakataon sa PVL.

Nag-ambag si Ria Meneses ng walong puntos sa Cignal, samantalang may nakuhang pitong puntos at anim na receptions si lna Frances Molina at Roselyn Doria, na nalampasan ang back-to-back na third place finish sa Open at Invitational Conference.

Binuhat naman ni import Lindsey Vander Weide ang defending champions Petro Gazz upang buhayin ang pag-asang maipagtanggol ang korona.

Kumamada ang American outside hitter ng kabuuang 30 puntos lahat mula sa atake upang makuha ang ikalawang panalo at tumabla sa Cignal, subalit mas mataas ang set ratio ng HD Spikers kaya nakatuloy ito sa finals sa kauna-unahang pagkakataon. (Gerard Arce)