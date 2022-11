Justin Delos Santos nagsubi ng P2M

SINUKBIT ni Justin Delos Santos ang pinakamalaking kita sa tatlong taong pagkampanya sa Japan Golf Tour nang kabigin ang P2.1M makaraang mapabilang sa limang nagtabla sa pangwalong puwesto sa kapapalong 49th JGT 2022 25th and penultimate leg 41st Casio World Open Golf Tournament sa Kochi Kuroshio Country Club sa Kochi, Japan.

Tinapos ng 27-year-old, 5-year Fil-Am pro veteran ang 108-player, 72-hole, 4-day event nitong Nov. 24-27 sa 19-under par 269 mula sa mga linyang 67-69-66-67 upang akbayan ang apat na Japanese parbuster sa nasabing puwesto at magkakatulad na naturang premyo.

Iwan ng 13 palo si Delos Santos sa nagharing si Cham Kim ng Estados Unidos na may 62 sa last day pa-256 para sa six-stroke win at bingwitin ang P16.3M kontra Aguri Iwasaki (67). Isa pang local bet, si Yuta Ikeda ang tersera (66-264).

Nakuntento naman ang isa pang pambato ng ‘Pinas na si 2020+1 Tokyo Olympian Juvic Pagunsan sa 68-280 para sa 6-way tie 54th place na may P201K bawat isa. (Ramil Cruz)