Joey at Vilma wagi sa mga fan

Pinagpiyestahan ng mga netizen ang pa-throwback ni Joey de Leon sa Instagram. Pinost ng Eat Bulaga host ang photo nila ni Vilma Santos.

Nakaayos din si Joey bilang Vilma with matching wig, pearl earrings, gold necklace, makeup at salamin. Kuha ito sa TV show ni Ate Vi na VIP.

Simpleng caption lang ang nilagay ni Joey sa kanyang post na “BAR-VI.”

Mabilis na nag-comment si Ate Vi sa throwback post ni Joey at sinabing na-miss niyang makatrabaho ito.

“Sir Joey, ate Vi here. Iba ka talaga napaka-talented mo. Genius! Lagi kita napapanood. Miss you my friend!,” sey ni Ate Vi na nakatrabaho ang trio nila Tito, Vic & Joey sa 1985 comedy film na Doctor, Doctor We Are Sick.

Nahalungkat lang daw ni Joey ang photo nila ni Ate Vi nung nag-aayos siya ng album library.

“Hahaha nahalungkat ko habang nag-aayos ng album library, VIP days ‘yan! Actually may mas luma pa diyan! Bakit ba ang gaganda natin pag luma? Ngek! God bless you!,” sagot ni Joey kay Ate Vi.

Ngayong Pasko pala ay mapapanood si Joey sa pelikulang The Teacher kasama si Toni Gonzaga sa Metro Manila Film Festival 2022. (Ruel Mendoza)