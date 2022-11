Hyun Bin tatay na

Masayang-masaya ang mga fan ng Koreanovela na ‘Crash Landing On You’ dahil ang mga bida na sina Hyun Bin and Son Ye-jin ay meron ng baby boy.

Ayon sa Vast Entertainment and MS Team Entertainment, kinumpirma nila na sinilang na ni Son ang isang baby boy noong nakaraang Nov. 27.

Inaabangan ng HyunSon fans ang pagbuo ng pamilya ng dalawang sikat na SoKor stars simula pa noong kinasal sila.

Kinasal sina Hyun Bin at Son Ye-jin noong March 31 at noong June ay in-announce nila na magkakaroon sila ng baby. October naman noong i-announce nila na boy ang magiging panganay nila.

Naging hit noong magkroon ng pandemic in 2020 sa Netflix ang series na ‘Crash Landing On You’ na tungkol sa isang South Korean heiress na nag-crash ang parachute sa North Korea at ma-in love sa isang sundalo roon. Kinunan ang maraming eksena ng series sa bansang Switzerland.

Bago sila magsama sa naturang series, una silang nagkasama sa pelikulang The Negotiation in 2018. (Ruel Mendoza)