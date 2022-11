Hindi raw fresh: Jennylyn nagduda sa karne ng SnR

Hindi napigilan ng Kapuso actress na si Jennlyn Mercado na mapatanong tungkol sa itsura ng karneng nabili niya.

Itinag din ni Jennylyn ang supermarket na binilhan niya, ang SnR na kilala sa pagiging quality ng mga products at by membership only.

Pinakita naman ni Jennylyn ang karne na nabili na mukhang hindi na nga fresh. Though, most of the meat in the said supermarket ay frozen talaga.

Sabi ni Jennylyn sa kanyang post, “Hello @snr_official quick question lang bago namin lutuin, safe pa rin ba kahit ganito itchura ng meat niyo???”

‘Yun nga lang, mukhang hindi lahat ng mga netizens na nakakita ng post na ito ni Jennylyn ay pumabor sa kanya.

Meron namang nagsabi na tama lang daw na pinost ng actress para maging aware rin ang SnR, pero karamihan sa comment ay sinabihan ang actress na do’n pa lang makikita na niya kung okay o hindi at kung fresh daw ang hanap, sa palengke mamili, huh!

Ilan sa comments; “Ako ng sasagot sayo Jennylyn, na-burn freeze na ang karneng nakuha mo sana duon palang sa counter bago ka magbayad eh tinanong mo na kong pwede pa para napalitan anyways pwede pa yan.”

“Pabili ka nalang sa palengke sa mga kasambahay mo, kung wala ka oras magpunta dun, ayun fresh na fresh pa….”

Dahil nai-post nga ni Jennylyn sa social media, wala pang ipino-post na update ang actress kung nag-react o nag-response ba ang supermarket sa hinaing niya.

Nanay ni Sunshine nagoyo ng P5M

Nag-post na si Sunshine Cruz ng larawan ng dalawang tao na kung may nakakaalam daw ng kinaroroonan ay ipagbigay alam na sa kanila.

Muli itong binuhay ni Sunshine dahil dati ay nai-social media na rin niya ang mga ito na diumano’y may atraso sa kanyang ina.

Sabi ni Sunshine, “Family and friends, who here knows the whereabouts of Michael Jalandoni or his partner Sheila Saavedra? Please let me know. If you guys are wondering why I have been looking for them, Michael Jalandoni has been served a warrant but hasn’t been found till now.

He owes my mama huge amount of money. Any help will be greatly appreciated. Thank you.”

Dugtong pa niya sa sumunod niyang post, “I haven’t forgotten Sheila and Mike. Na busy lang ako. Done with work and other commitments so its time to find this person who did mama wrong.”

Sa comment section, nabanggit ni Sunshine na P5M daw ang utang sa mama niya ng dalawang hinahahap.