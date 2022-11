DTI: Taas-presyo ng mga Noche Buena item rasonable

Pinagtanggol ng Department of Trade and Industry (DTI) ang pagtaas ng presyo ng mga Noche Buena item at sinabing makatarungan ito dahil nagmahal na ang presyo ng mga ginagamit ng mga manufacturer.

Sa online programang Sakto, sinabi ni DTI Undersecretary Ruth Castelo na nagpapadala sa kanila ng abiso ang mga manufacturer tungkol sa pagtaas nila ng presyo.

“Justified ‘yong kanilang pag-increase ng presyo at hindi mapipigilan,” sabi ni Castelo. Aniya, nagmahal ang lata o tin can na ginagamit sa paggawa ng de-lata, pati na papel, packaging at mga mechanically deboned meat sa international market, at ultimo ang gastos sa logistics ay nagmahal na rin.

Sabi ni Castelo, may mga nagtaas na ng presyo noong Agosto at Setyembre at may nagtaas pa rin ng presyo ngayong Nobyembre.

May mga nakahaing request pa ang mga manufacturers ng pagtaas ng presyo ng ibang bilihin tulad ng basic necessities and prime commodities at pinag-aaralan pa ito ng DTI.

Sa November 23, 2022 price guide ng DTI para sa Noche Buena items, 195 sa 223 na mga produkto ang nagtaas ng presyo, 2 items ang nagbaba ng presyo, at 18 produkto naman ang hindi gumalaw ang presyo.

Ayon sa datos ng DTI, 94 na produkto ang nagmahal ng mahigit 10%, 51 na produkto ang 6-10% ang ang tinaas ng presyo, at 50 ang 1-5% ang tinaas ng presyo. (Eileen Mencias)