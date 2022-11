Don Trollano pinakawalan bagsik, itinanghal na PBA Player of the Week

MINANEHO ni Don Trollano ang pananalasa ng NLEX nang sorpresahin ang Ginebra 120-117 sa overtime noong Biyernes na bumuhay sa tsansa ng Road Warriors na humabol sa playoffs ng PBA Commissioner’s Cup.

Ikinalat ng dating Adamson U stalwart ang lahat ng career high-tying 26 points sa second half, 20 sa third quarter, na ginawang gate pass ng NLEX para umangat sa 4-7 card.

Naghulog ng pitong 3-pointers ang veteran wingman, may sahog pang 6 rebounds, 2 assists, 1 steal at 1 block.

Sa loob ng 43 minutes ay 9 of 17 mula sa floor si Trollano sapat para itanghal na Cignal Play-PBA Press Corps Player of the Week (Nov. 23-27).

“We were motivated coming from the terrible (124-114) loss to Terrafirma,” ani Trollano. “Hindi kami puwedeng matalo (sa Ginebra).” (Vladi Eduarte)