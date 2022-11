Dolly de Leon nangangamoy Oscar award

Konting kembot at push pa, posibleng masungkit ng isang Pinay ang kauna-unahang Oscar trophy, at ito ay ang character actress na si Dolly de Leon.

Saksi ang isa sa mga big boss ng TBA Studios sa eksena ni Dolly sa US film market, kung saan ikinakampanya ng Swedish production ang pelikula nitong “Triangle of Sadness”.

Nasa US kamakailan lang si Daphne Chiu, ang President & COO ng TBA Productions (na distributor ng “Triangle of Sadness” dito sa Pilipinas) para sa mga film event.

Kuwento ni Daphne Chiu, malakas ang pangalan ni Dolly sa kategoryang “best supporting actress” sa Oscar ilan na sa mga film critics ang nakapanood ng movie nito.

Nakaabot na rin sa ilang mga Oscar team ang mga review sa movie, pati na ang performance ni Dolly kaya hindi malayong mapasok ito sa nominasyon.

Nang makausap naman namin si Dolly sa advanced screening ng movie bago ang theatrical regular showing nito sa mga sinehan (Nov. 30), sinabi nitong hindi niya akalain na aabot siya sa puntong ito ng kanyang pagiging aktres.

‘Hotdog ka!’ Mavy Legaspi binastos sa mall

Matapos ang guesting sa “Family Feud” ng GMA-7, nabu-bully ngayon si Mavy Legaspi, anak nina Carmina Villarroel at Zoren Legaspi.

Binahagi ni Mavy ang karanasan niya sa isang mall.

Sa tweet ni Mavy, kinuwento nitong may tumawag sa kanya, na pinaalala ang naging sagot niya sa “Family Feud” na nagpa-trending sa kanya.

“Was walking around the mall and then someone said… “Mavy, 1+1?” kuwento ni Mavy, kasunod ang crying emoji.

Matatandaang tinanong si Mavy ng host ng Family Feud na si Dingdong Dantes, kung ano ang isasagot nito kapag tinanong siya ng “1 plus 1?”. Mabilis na sinagot ito ng young actor na “hotdog!”

Ginawang meryenda si Mavy sa social media na nagtataka kung bakit “hotdog” ang isinagot nito.

Tawang-tawa ang mga netizen sa sagot ni Mavy at hanggang ngayon ay patuloy na binu-bully si Mavy, kaya nga umabot na sa puntong kahit sa mall, binibiro pa rin sya dahil dito.