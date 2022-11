DOH kakasuhan ‘pag tinago gastos sa COVID bakuna – COA

Mapipilitan na gumawa ng legal na aksyon ang Commission on Audit (COA) kung patuloy na iisnabin ng Department of Health (DOH) ang kautusan na ilabas nito ang mga kontrata patukoy sa COVID vaccine procurement.

Ayon kay COA chairman Gamaliel Cordoba hiningi na nila ang mga kontrata at iba pang dokumento subalit ikinakatuwiran ni dating Health Secretary Francisco Duque na ang mga kontrata sa pagitan ng national government at pharmaceutical companies ay mayroomg umiiral na non-disclosure provision.

Sinabi ni Cardoba na magpapadala muli sila ng demand letter subalit kung iisnabin muli ng DOH ay magpapalabas na ito ng subpoena.

“If the DOH would still opt not to submit the documents, we would then release notices of suspension and disallowance. Slapping the DOH with a subpoena is also on the table, paliwanag ni Cordoba.

Sinabi mi Cardoba na kabilang sa kanilang hinihinging dokumento sa DOH para sa gagawing audit sa COVID vaccine ay mga loan o inutang mula sa World Bank at the Asian Development Bank.

Una nang inatasan ng Senado ang COA sa nakalipas na budget deliberation na dapat tiyakin nito na ma-audit ang bilyong halaga ng biniling COVID vaccine kung saan nangako ang ahensya na kanila isasapubliko ang resulta ng audit. (Tina Mendoza/Dindo Matining)