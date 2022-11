DeMar DeRozan kuminang sa Chicago Bulls kontra Jazz

UMISKOR si DeMar DeRozan ng 26, inayudahan ng 20 ni Zach LaVine at sinuwag ng Chicago Bulls ang dinayong Utah Jazz 114-107 nitong Lunes.

Namigay pa ng pinagsamang 11 assists sina DeRozan at LaVine, may 16 points, 9 rebounds si Nic Vucevic at 15 kay Coby White off the bench.

Naitawid ng Bulls ang panalo sa kabila ng 6 for 22 shooting sa 3s kumpara sa 19 for 49 ng hosts – pito dito mula kay Lauri Markkanen na tumapos ng 32 points.

Nag-ambag ng 23 markers si Kelly Olynyk sa Utah.

Nilista ni DeRozan ang 12 points niya sa third quarter nang umpisahan at tapusin ang 10-0 run ng Chicago.

Nangamote si Jordan Clarkson sa sarili niyang teritoryo sa Vivint Arena sa Salt Lake City, hindi nakatulong nang sumadsad sa panglimang sunod ang Jazz.

Mula sa floor ay 3 of 15 lang ang Fil-Am, 1 for 8 sa 3s bagaman may 6 rebounds at 9 assists. (Vladi Eduarte)