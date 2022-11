Dahil sa ex-GF: Jake nagpakalasing, humagulgol sa Europe

Alam mo, Dondon (my dear editor), naiintindihan ko ‘yung pagiging emotional ni Jake Cuenca nang tanungin ko siya sa presscon ng ‘My Father, Myself’, ang 2022 Metro Manila Film Festival ng 3:16 Media Network ni Ms. Len Carillo at Mentorque Productions ni Mr. Bryan Dy, kung ano ang masasabi niya at sobrang papuri sa galing niyang umarte sa pelikula ang direktor nilang si Joel Lamangan?

Nasabi nga ni Jake na that time ay hindi pa talaga siya handang magtrabaho uli, pero nagandahan nga siya sa script ng pelikula, kaya nag-‘go’ siya.

Siyempre, alam naman ng mga nakakakilala kay Jake na ang pinagdaraanan niya that time ay ang break-up nila ng girlfriend na si Kylie Verzosa.

Actually, maraming malalapit kay Jake ang nagkukuwento sa akin na talagang emotional siya at hindi nga madali para sa Kapamilya actor ang mag-move-on.

May kuwento nga na nakarating sa akin na nakasama niya sa isang event somewhere in Europe ang isang aktres na nakarelasyon niya noong araw. Nang tanungin daw si Jake kung okey lang ba sa kanya na magkasama sila ng kanyang ex-girlfriend sa event na ‘yon at kung kaya na ba talaga niya, nag-yes naman siya. Pero ang ending nga, naging emotional na si Jake nang magkasama na sila ng ex-girlfriend niya.

Uminom nga raw nang uminom si Jake dahil sa pagka-emotional at nalasing at hindi nakasipot sa mismong event.

So, ang mga kaibigan ni Jake, alam na alam na hindi siya madaling makapag-move-on.

Sana nga lang kapag nagkasama sila ni Kylie sa isang project in the future ay nakapag-move-on na talaga siya.

Pero, naiintindihan nga namin ang pagiging emotional ni Jake dahil kilala siya bilang mapagmahal na tao. Kahit naman sa mga entertainment press na ka-close niya, nagke-care siya. Sobrang bait din ni Jake!

Anyway, sa pelikulang ‘My Father, Myself’ ay maraming nagsasabi na mukhang magkaka-best actor award si Jake dahil sa trailer pa lang ng pelikula ay ang galing-galing na niya, so what more nga naman sa buong pelikula, huh!

In fairness, kilala naman kasi si Jake na magaling talagang umarte!

Kahit nga sa ABS-CBN action-drama series na ‘The Iron Heart’ ay napupuri si Jake.

Anyway, Dondon, isa ang ‘My Father, Myself’ sa 2022 MMFF movies na gusto ko talagang panoorin dahil bukod nga kay Jake ay kasama rin doon sina Dimples Romana at Sean de Guzman. Siyempre, fave director ko si Joel, kaya hindi ko palalampasin ‘yon, ‘noh?!

‘Yun na!